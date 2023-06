Conor McGregor è stato accusato di aver stuprato una donna durante le NBA Finals

Conor McGregor è stato protagonista, in negativo, di queste NBA Finals. In realtà l’ex campione di MMA è stato ospite dei Miami Heat solo in Gara-4, ma di danni, accertati e da accertare, ne ha combinati parecchi. Dopo aver mandato in infermeria Burnie, la mascotte degli Heat, per un pugno troppo violento durante una gag, McGregor è ora stato accusato di stupro da una donna, come riportato da TMZ.

Il fatto sarebbe accaduto dopo la fine della partita, McGregor secondo la denuncia della donna avrebbe aggredito la vittima nel bagno degli uomini. Una delle cose più gravi sarebbe, stando all’avvocato Ariel Mitchell, che la sicurezza dei Miami Heat avrebbe giocato una parte in tutto questo, spingendo la donna nel bagno con McGregor e impedendole di uscire. L’ex lottatore a quel punto avrebbe baciato la donna senza il suo consenso e, nonostante i suoi tentativi di divincolarsi, l’avrebbe forzata ad avere un rapporto orale con lui.

Dopodiché, secondo la ricostruzione dell’accusa, McGregor avrebbe sbattuto la vittima contro il muro nel tentativo di stuprarla, ma con qualche gomitata la donna sarebbe riuscita ad allontanarsi, perdendo la borsetta, conservata dai bodyguard dell’irlandese. L’avvocato Mitchell ha comunicato che la donna ha denunciato non solo Conor McGregor, ma anche l’NBA e i Miami Heat. Per ora si tratta solo di pesantissime accuse, la polizia sta indagando e, se dovesse trovare prove di quanto dichiarato dalla vittima, l’ex lottatore di MMA rischierebbe davvero grosso.