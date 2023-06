Il Monaco chiude l’esperienza europea di Wembanyama con uno sweep

L’AS Monaco ha vinto per la prima volta il campionato francese, con un secco 3-0 in finale sul Boulogne-Metropolitans92 di Victor Wembaynama. La squadra del talentino, promesso ai San Antonio Spurs come prima chiamata assoluta al prossimo Draft, si è arresa anche in casa in Gara-3 per 85-92, sotto i colpi di Jordan Loyd e Jaron Blossomgame, autori di 22 punti a testa.

Wembanyama in Gara-3 è stato il migliore dei suoi con 22 punti, 7 rimbalzi e 4 stoppate, positiva anche la prova dell’ex Cremona TaShawn Thomas con 20 punti. Per la futura prima chiamata al Draft non è stata una finale priva di difficoltà, contro una delle migliori squadre della stagione di EuroLega: in Gara-1 aveva mancato la doppia cifra per la seconda volta in stagione e la prima in questi Playoff, segnando solo 8 punti in una nettissima sconfitta. In Gara-2 Wemby aveva poi firmato 19 punti con 7 rimbalzi, seguiti dai 22 di Gasra-3. Probabilmente gli ultimi nel basket europeo, almeno per un po’.

Wemby opens with a reverse alley-oop! Watch Victor Wembanyama and Metropolitans 92 in Game 3 of their championship matchup with AS Monaco Basket, LIVE on the NBA App! 📲https://t.co/bY75YV5vk4 pic.twitter.com/p3VlV1pxZ5 — NBA (@NBA) June 15, 2023