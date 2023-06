Ennesima notte di follia ad Atene: sospesa la finale Panathinaikos – Olympiacos

Nuova scene di ordinaria follia ad Atene, durante gara 4 della serie di finale fra Panathinaikos e Olympiacos.

Il confronto era iniziato con il piede sbagliato già alla vigilia di gara 1. Poi due sfide equilibrate, il punto del 2-1 conquistato dai Reds a Oaka e questa sera nuovo dominio dell’Oly, avanti di 28 nel corso del terzo periodo. Una disfatta che ha scatenato la furia dei tifosi biancoverdi, decisi a rovinare la festa degli odiati rivali.

Così è iniziato un fitto lancio di fumogeni, torce e bottiglie. Nonostante la famosa rete che protegge il campo, alcuni oggetti hanno raggiunto il parquet. Gli arbitri così hanno spedito le squadre negli spogliatoi, chiedendo allo speaker di invitare il pubblico a lasciare l’impianto, per poi riprendere a porte chiuse. Una pratica divenuta ormai consueta in Grecia ma anche in Serbia di fronte a disordini di questo tipo. Costretto a lasciare Oaka anche Giannis Antetokounmpo, presente in tribuna per assistere alla sfida.

Uscendo dal palasport, i tifosi del Panathinaikos hanno anche divelto diversi seggiolini, lanciando anche questi verso il campo. Poi estintori e lance antincendio manomesse, per completare l’opera. Al momento in cui scriviamo le squadre sono ancora negli spogliatoio ma il match, ormai deciso, dovrebbe riprendere a breve.

