NAPOLI, il SOGNO CONTINUA! Reggio Emilia KO e ora la finale di Coppa Italia contro Milano

UNAHOTELS Reggio Emilia – Generazione Vincente Napoli 78-87 d.t.s.

(24-14; 17-25; 17-14; 15-20; 5-14)

La seconda semifinale delle Final Eight di Coppa Italia 2024 tra Reggio Emilia e Napoli è stata a dir poco emozionante! Grandissima intensità, ottima tecnica, superba sagacia tattica e alla fine solo la panchina più lunga dei campani ha fatto la differenza nel supplementare, complice l’assenza di Kevin Hervey/Tarik Black e i falli.

La città di Napoli torna così in finale di Coppa Italia 18 anni dopo l’ultima volta, in cui tra l’altra vinso, anche se era una società diversa da questa!

1° tempo

Reggio Emilia parte fortissima con un parziale di 11 a 2 contro una Ge.Vi. un po’ in difficoltà. I campani cercano comunque di restare il più possibile in gara e si rifanno sotto sul 14 a 10 ma l’inerzia resta in mano alla UNAHOTELS che riesce a chiudere il periodo già in doppia cifra di vantaggio, 24 a 14.

Nel secondo quarto la situazione è diversa perché inizia a giocare Jacob Pullen e, come dimostrato contro Brescia, l’americano con passaporto georgiano può fare male a chiunque con la palla in mano. Canestro dopo canestro, difesa dopo difesa, Napoli è brava e tornare a contatto e all’intervallo lungo deve recuperare solamente 2 punti, 41 a 39 Reggio Emilia.

2° tempo

La ripresa inizia come il primo periodo: 8 a 0 di parziale per i biancorossi e partenopei in continua rincorsa. Coach Igor Milicic cerca di pescare dalla panchina qualche soluzione ma sono solo le genialate di Markel Brown e di Pullen a tenere in piedi la Generazione Vincente. La Reggiana, inaspettatamente trascinata da un Matteo Chillo d’autore, va all’ultima pausa obbligatoria della contesa sul punteggio di 58 a 53 grazie a un super canestro di Michele Vitali in faccia a Pullen.

Nei primi possessi del quarto quarto la UNAHOTELS sembra intenzionata a infierire ai napoletani il colpo del definitivo KO e ci vanno molto vicini. Peccato per loro però che i campani sono degli ossi durissimi e dimostrano di non aver intenzione di lasciare la Coppa Italia, anche quando Langston Galloway si accende dopo una partita di basso livello: -3 a 90 secondo dalla fine. Negli ultimi possessi succede di tutto. Dopo una mischia in area Pullen riesce a strappare il rimbalzo e servire la palla a Michal Sokolowski che segna in transizione la tripla del 73 pari. Galloway scaglia una bomba non ben costruita da 9 metri a 5″ dalla fine ma si stampa sul ferro e Michal Sokolowski sulla sirena ha la possibilità di ripetersi dopo il canestro del pareggio ma in questo caso non segna e le due formazioni vanno al supplementare.

Supplementare

Reggio Emilia ha fuori per falli due dei suoi migliori giocatori, Matteo Chillo e Mouhamed Faye, e in generale si vede che ha meno energia della Ge.Vi. Pullen si prende nuovamente sulle spalle Napoli ed è lui ad aiutare i campani a essere sopra di 5 a 1 minuto dal suono della quinta sirena. Brown completa il tutto con un paio di giocate da vero leader e Napoli batte così Reggio Emilia con il risultato di 87 a 78, potendo così giocare domani la finalissima che decreterà la vincitrice della Coppa Italia contro l’Olimpia EA7 Milano.

Reggio Emilia: Weber 6, Bonaretti NE, Cipolla NE, Suljanovic NE, Galloway 7, Faye 8, Smith 11, Uglietti 0, Atkins 15, Vitali 13, Grant 3, Chillo 15. All. Dimitris Priftis.

Napoli: Pullen 21, Zubcic 8, Ennis 18+13r+6a, De Nicolao 0, Sinagra NE, Owens 6, Brown 16, Sokolowski 15+11r, Lever 3, Bamba NE, Dut Biar 0, Ebeling NE. All. Igor Milicic.

QUI trovi le stats complete del match.

Immagine in evidenza: Francesco Iasenza x Napoli Basket