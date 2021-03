Cortese spinge Mantova alla vittoria: fatale il blackout nel finale per Piacenza

STAFF MANTOVA – ASSIGECO PIACENZA 75-69

(13-20, 20-16, 22-11, 20-20)

Buono l’approccio iniziale di Mantova che grazie alla tripla di Mapsero e alla schiacciata di prepotenza di Weaver si porta sul 5-2. Piacenza però riesce subito ad impattare con la bomba di Sabatini, poi è un botta e risposta tra la coppia Weaver-Ghersetti da una parte e Carberry-Mcduffie arrivando nuovamente al 13-13. Negli minuti finali del primo quarto gli ospiti alzano i giri del motore e i biancorossi vanno in difficoltà subendo un parziale di 0-9 firmato da Guariglia (4 punti consecutivi) e Cesana (bomba) e alla sirena il tabellone dice 13-22. La seconda frazione si apre con un break per gli Stings con un Cortese veramente on fire: sigla la bellezza di 8 punti consecutivi conditi anche da 2 bombe e i virgiliani si portano sul -1 (21-22). Passato lo shock subito per la rimonta Stings, Piacenza ritorna a macinare gioco trovando canestri preziosi con Formenti, Cesana e Carberry (23-30). I padroni di casa comunque dopo essersi aggrappati prima a Cortese trovano ora un Bonacini ispirato cjhe va a realizzare ben 8 punti consecutivi e vale addirittura il momentaneo sorpasso (33-32). Ma ad un minuto dall’intervallo lungo la difesa mantovana si addormenta lasciando per ben 2 volte consecutive l’uomo libero in angolo che costa 2 triple firmate entrambe da Formenti (33-38).

Al rientro sul parquet gli Stings trovano subito 2 canestri con Veideman (il primo e unico di stasera) e Maspero ma Piacenza risponde con Guariglia e Sabatini a cronometro fermo (37-43). Poi gli uomini di coach Di Carlo si accendono improvvisamente e piazzano un parziale incredibile di 13-0 che vale il +7 (50-43), andando a segno con uno scatenato Cortese (altri 2 superbomboni), Ghersetti e Weaver. L’Assigeco riesce a recuperare in parte lo svantaggio collezionando ben 6 liberi e chiudendo il terzo quarto sul -6 (55-49). L’inerzia dell’ultimo periodo è a favore degli ospiti che realizzano 13 punti in striscia con Mcduffie, Cesana e l’ex Poggi restituendo così il break a Mantova (57-62). I padroni di casa hanno un tremendo blackout rimanendo senza segnare per oltre 5 minuti. A riaccendere le speranze è un gioco da 3 punti realizzato dal play Bonacini seguito dai liberi di Ghersetti e dal canestro di Weaver (fallo antisportivo subito). Nell’azione successiva Cortese trova due fondamentali canestri che valgono nuovamente il sorpasso (69-66). L’ultimo minuto del match è tutto da vivere perchè ricco di emozioni: gli ospiti si riportano sotto prepotentemente (71-69) ma sono costretti a commettere il fallo su Weaver per fermare il cronometro. L’americano è glaciale dalla lunetta e allora Cesana tenta il tutto per tutto dalla lunga distanza non trovando però il canestro. Negli ultimissimi secondi Bonacini arrotonda il punteggio sul 75-69 e Mantova può tirare un sospiro di sollievo tornando al successo dopo la disatrosa sconfitta subita a Biella la settimana scorsa. Ora resta da giocare il recupero contro Orzinuovi che andrà in scena Sabato 10 Aprile sempre tra le mura amiche della Grana Padano Arena, ultimo match prima della fase ad orologio.

TABELLINI

STAFF MANTOVA: Infante 3, Ceron 0, Veideman 2, Ferrara 0, Ghersetti 10, Maspero 9, Cortese 24, Bonacini 15, Weaver 12. All: Di Carlo

ASSIGECO PIACENZA: Mcduffie 12, Poggi 6, Molinaro 0, Formenti 8, Sabatini 10, Guariglia 7, Massone 2, Carberry 13, Cesana 11. All: Salieri