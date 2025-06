Cosa pensano i Cleveland Cavaliers di Saliou Niang?

Saliou Niang, giovane talento italiano, è pronto a compiere un nuovo passo nella sua carriera cestistica: dopo essere stato selezionato dai Cleveland Cavaliers con la 58ª scelta assoluta al NBA Draft 2025, l’ala classe 2004 approderà alla Virtus Segafredo Bologna e parteciperà alla prossima edizione della Turkish Airlines EuroLeague.

La notizia è stata confermata dal general manager dei Cavs, Mike Gansey, che ha spiegato la strategia della franchigia:

“Sarà una grande opportunità per lui giocare al più alto livello europeo. Lo seguiremo con attenzione per monitorarne lo sviluppo.”

Un “draft-and-stash” in Eurolega

La scelta dei Cavaliers rientra nella logica del draft-and-stash, ovvero selezionare un giocatore e lasciarlo crescere in Europa, in attesa di un futuro sbarco in NBA. La Virtus Bologna rappresenta il contesto ideale per continuare la crescita tecnica e fisica di Niang, grazie a una struttura competitiva e alla partecipazione alla massima competizione continentale per club.

Saliou Niang: i numeri e la crescita con Trento

Negli ultimi due anni, Niang ha indossato la maglia della Dolomiti Energia Trento, dopo gli esordi con la Fortitudo Bologna. La stagione 2024-25 è stata quella della consacrazione:

17 partite giocate in EuroCup a 6.7 punti, 5.1 rimbalzi e 1.8 assist di media

LBA 8.1 punti e 5 rimbalzi di media

Premio come “Most Improved Player” della stagione

vittoria con Trento della Coppa Italia a Torino

Obiettivo Summer League con i Cavs

Nonostante la partenza verso Bologna, i Cleveland Cavaliers sperano di avere Saliou Niang a disposizione per la NBA Summer League 2025, occasione per valutarne da vicino i progressi e inserirlo gradualmente nel progetto tecnico.

Anche in azzurro: le presenze con l’Italia

Nel corso della stagione, Saliou Niang ha fatto il suo debutto anche con la Nazionale italiana, partecipando alle Qualificazioni a EuroBasket 2025 e potrebbe rientrare nei 12 di Gianmarco Pozzecco per EuroBasket.

