Cosa sappiamo della fusione tra EuroCup e FIBA Champions League?

Maggio è il mese da vivere nel basket europeo. È il momento in cui le cose si concludono e si iniziano a fare progetti per il futuro. Sia a Belgrado per la FIBA Basketball Champions League Final Four che a Berlino per la EuroLeague Final Four, i rappresentanti della FIBA e dell’ECA hanno condiviso alcuni aggiornamenti. Sia l’amministratore delegato della BCL, Patrick Comninos, che quello dell’EuroLeague, Paulius Motiejunas, hanno infatti parlato della possibile fusione della BKT EuroCup e della FIBA Basketball Champions League in un’unica e più competitiva unità, che diventerebbe la seconda migliore competizione in Europa dopo l’EuroLeague.

Ora, parlando con AS, il presidente di FIBA Europe, Jorge Garbajosa, ha affrontato l’argomento, confermando le voci. “C’è una cosa che non possiamo perdere di vista, ovvero i giocatori. Quando si vedono calendari con intere stagioni in cui i giocatori giocano 90 o addirittura 100 partite, è un errore. Se lo vedo fattibile? Sì, sì. Presto? Beh, mi costa un po’ di più. Per la prossima stagione è molto complicato”, ha detto per la prima volta.

Nonostante i dubbi sulla possibilità che prenda subito forma, rimane ottimista. “Ci stiamo lavorando. L’importante è che si continuino a fare riunioni e che si parli in un buon clima di collaborazione e che si continuino a tenere aperte le porte. Per ora e purtroppo, solo negoziati. Ma mentre si negozia si hanno sempre opportunità di trovare una soluzione”, ha proseguito Jorge Garbajosa sulla possibile fusione di EuroCup e FIBA Champions League.