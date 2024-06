Ci son cascato di nuovo: Bruno Caboclo SCAPPA da Belgrado per gli USA senza permesso

In vista della serie al meglio delle tre partite contro l’arcirivale Stella Rossa Belgrado per il campionato serbo, il Partizan Mozzart Bet Belgrado ha perso Bruno Caboclo.

Il centro brasiliano ha lasciato la squadra prima delle finali dei playoff dell’AdmiralBet Basketball League della Serbia, ha annunciato sabato la squadra. Caboclo, 28 anni, ha violato le regole della squadra recandosi a Orlando venerdì, presumibilmente in collegamento con la nazionale maggiore del Brasile, senza il permesso della squadra di Belgrado, come è stato riferito.

Bruno Kaboklo grubo prekršio klupsku disciplinu i svojevoljno napustio tim pred finale Superlige. 🔗 https://t.co/Iviw7PbMzp#KKPartizan pic.twitter.com/irA2ZbXTLD — KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) June 1, 2024

Senza tediarvi eccessivamente su quanto accaduto con la Reyer Venezia perché siete già a conoscenza della vicenda, Bruno Caboclo si conferma un giocatore inaffidabile e sul quale non si può costruire una squadra, se si è comportato in questo dopo quello che ha fatto agli italiani.

Stiamo a vedere se il giocatore dirà qualcosa nelle prossime ore tramite il suo agente oppure no. Rimane comunque il suo un comportamento egoista e non adatto a un gruppo squadra come può essere uno del livello del Partizan Belgrado. Questi suoi modi di fare avranno una certa influenza anche sulla sua carriera, ne siamo certi.

