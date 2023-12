L’Olimpia EA7 Milano fino a questo momento ha avuto parecchia sfortuna perché ha avuto tantissimi infortuni e ora si aggiungono alla lista anche Giampaolo Ricci e Johannes Voigtmann. Fortunatamente per il tedesco non sembra nulla di grave, mentre il nazionale italiano ha finito il suo 2023 e probabilmente lo rivedremo verso metà gennaio in campo.

Qui di seguito il comunicato stampa dell’Olimpia EA7 Milano che parla degli infortuni di Ricci e Voigtmann:

La Pallacanestro Olimpia Milano comunica che nel corso della gara di Barcellona, Giampaolo Ricci ha riportato una lesione muscolare del bicipite femorale destro che verrà rivalutata in tre settimane.

A causa dei postumi del trauma contusivo all’altezza del ginocchio destro riportato a Barcellona anche Johannes Voigtmann non sarà utilizzabile nella gara di Varese.

Si tratta certamente di una sfortuna per le Scarpette Rosse, che però hanno due giovani super interessanti nel reparto lunghi che dovranno necessariamente giocare: Ismael Kamagate e Guglielmo Caruso.

Il francese e l’italiano saranno certamente protagonisti nel derby contro Varese, con Caruso che è il grande ex della sfida. Stiamo a vedere come si comporteranno oggi nel match con palla a due alle 17.30 alla Itelyum Arena di Masnago, Varese.

Leggi anche: Nico Mannion vicino a lasciare il Baskonia per l’ASVEL