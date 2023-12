L’ASVEL Villuerbanne è considerata tra le squadre favorite per l’arrivo della point guard italiani Nico Mannion, secondo quanto riferito da più fonti a BasketNews. Come ormai tutti quanti sappia, Mannion non è più nei piani di Durko Ivanovic e dovrebbe lasciare presto il Baskonia.

Mannion ha una media di 6 punti, 2,2 assist e 1,2 rimbalzi a partita in EuroLega. Si è unito al Baskonia la scorsa estate dopo aver trascorso due anni alla Virtus Bologna. Tutto sommato aveva iniziato bene, poi però è stato scavalcato nelle gerarchie fino a non vedere quasi mai più il campo nelle ultime settimane.

Negli ultimi giorni Mannion ha ricevuto l’interesse di diverse squadre italiane, tra cui Tortona e Varese, ma per un motivo o per un altro non se n’è fatto nulla, specialmente perché l’italo-americano ha un ingaggio veramente importante.

Tuttavia, nonostante l’interesse dell’Italia, la volontà del giocatore è quella di rimanere in EuroLega, motivo per cui l’opzione dell’ASVEL è la più intrigante per il playmaker, dove troverebbe anche Gianmarco Pozzecco, suo C.T. con l’Italia e con cui ha lavorato a EuroBasket 2022.

Stiamo a vedere se davvero Mannion si trasferirà all’ASVEL e se tornerà ai livelli del 2021, quando giocava in NBA e faceva la differenza con la Nazionale. Non dimentichiamoci che, se abbiamo giocato le Olimpiadi, buonissima parte del merito va a lui, oltre che ad Achille Polonara.

