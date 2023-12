ASSURDO Keegan Murray! Chi è l’uomo da 12 triple in una gara?

L’uomo della notte ha un nome e un cognome: Keegan Murray. L’ala dei Sacramento Kings ha disputato una gara senza senso da 47 punti e 12 triple a segno contro gli Utah Jazz di uno spento Simone Fontecchio da solo 7 punti.

Ma chi è Keegan Murray?

Murray ha giocato all’high school per la Prairie High School di Cedar Rapids, Iowa. All’ultimo anno ha registrato una media di 20,3 punti e 7,2 rimbalzi a partita ed è stato nominato Metro Player of the Year. Dopodiché ha trascorso un anno di specializzazione alla DME Academy di Daytona Beach, in Florida, per ottenere maggiore visibilità.

Alla fine ha deciso di iniziare a giocare a basket al college per Iowa University e nel 2022 è stato draftato dai Sacramento Kings, con cui ha chiuso il suo anno da rookie a 12.2 punti e 4.5 rimbalzi di media a gara, con 2.6 triple a match. I numeri di questa stagione sono leggermente più alti (15.5 e 5.7) però le triple realizzate sono rimaste le stesse, 2.5 ad allacciata di scarpe. Eppure questa notte ha fatto il fenomeno con 12 bombe a referto.

Per darvi l’idea del dato, il record di triple in un singolo match è di Klay Thompson, 14, e Steph Curry, il miglior tiratore di tutti i tempi, non ha mai superato le 13. Per essere un giocatore medio/mediocre, Keegan Murray ha davvero fatto un qualcosa di clamoroso.

