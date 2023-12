Ricordate Henri Drell di Pesaro? Il suo sogno di giocare in NBA potrebbe diventare realtà

Henri Drell firmerà un contratto two-way in NBA con gli Chicago Bulls, secondo quanto riportato da Shams Chanaria di The Athletic.

L’ala ha trascorso la stagione 2023-24 con i Windy City Bulls, affiliata alla G-League dei Chicago Bulls. Drell, di nazionalità estone, sarà inserito nel roster dopo la rinuncia a Justin Lewis, ancora una volta, secondo Shams Chanaria.

Con i Windy City Bulls, Drell ha avuto una media di 12,4 punti, 6,8 rimbalzi e 2,5 assist in questa stagione. Ha fatto parte della squadra di G-League anche nella stagione 2022-23. Gli Chicago Bulls hanno un record di 10-16 e occupano attualmente la dodicesima posizione nella Eastern Conference.

Si tratta di una grandissima opportunità per un ragazzo che ha fatto tanta gavetta e che spesso è stato criticato a Pesaro per le sue prestazioni. Ricordiamo che è arrivato in Italia poco più che diciottenne, dopo l’importante esperienza nel settore giovanile del Bamberg, e che commetteva degli errori che a 19-20 anni sono normalissimi.

Stiamo a vedere se Henri Drell riuscirà a giocare per diverse partite in NBA oppure se si dovrà accontentare solo di qualche comparsata. Tutto dipende da lui e noi gli auguriamo tutto il meglio possibile!

