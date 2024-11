CRITICHE FEROCI di Ergin Ataman a giocatori e tifosi del Pana per la “mollezza” mostrata contro l’Oly

Ergin Ataman del Panathinaikos Atene non è rimasto soddisfatto di diversi aspetti della prestazione della sua squadra nella partita casalinga di EuroLega contro l’Olympiacos Pireo. Ma nulla gli è dispiaciuto più di quella che ha definito “mollezza” da parte di quasi tutti coloro che indossavano il verde stasera. Compresi i tifosi, come scritto da Eurohoops.

“Tutti noi: Io, i giocatori e l’atmosfera siamo stati molli stasera. Non eravamo grintosi stasera”, ha detto Ataman nella conferenza stampa post-partita dopo la sconfitta del Panathinaikos contro l’arcirivale. “Tutti pensano che la partita sia stata spettacolare. Ok, spettacolare. Ma il basket si gioca per vincere. Stasera non abbiamo combattuto bene, tutti insieme”.

Ataman aveva già detto che si aspettava qualcosa di più dai tifosi del Panathinaikos, soprattutto considerando che si tratta del classico derby greco.

“L’atmosfera era buona. Ma non ho visto l’atmosfera che ho vissuto nel match tra la Stella Rossa e il Partizan Belgrado”.

Oltre a congratularsi con l’Olympiacos e con l’allenatore Giorgos Bartzokas per la vittoria durante la sua dichiarazione di apertura, Ergin Ataman ha ammesso un suo errore nel primo tempo.

“Stasera non siamo stati enegetici. Anche io. Ho commesso un grosso errore alla fine del primo tempo. Ho tardato a chiamare il timeout e poi abbiamo sbagliato il tiro, concedendo loro tre punti nell’ultimo secondo e siamo andati negli spogliatoi sotto di otto punti”, ha detto Ataman. Si riferiva a un gioco da 3 punti di Sasha Vezenkov in transizione.

