Luca Banchi FURIOSO: “Non esiste giocare due partite in 48 ore!”

Ieri sera la Virtus Bologna ha battuto in maniera convincente il Maccabi Tel-Aviv, probabilmente la miglior partita dei bianconeri in questa EuroLega. Un successo che vale anche di più, perché arrivato a 48 ore da quello contro Tortona, mercoledì sera, valido per il recupero della 4° giornata di campionato. La Virtus ha disputato due gare molto ravvicinate e domani sarà di nuovo in campo, ancora in LBA, contro Varese. In conferenza stampa contro il Maccabi però Luca Banchi non ha lasciato correre i problemi legati al calendario.

“Pur non riuscendo ad intravedere dei turni facili, bisogna sottolineare che queste partite arrivano molto ravvicinate. La problematica principale è rigenerare la squadra dal punto di vista fisico e mentale. Le avversarie che affrontiamo, come Tortona 48 ore fa e Varese tra altre 48 ore, assorbono energia e tempo. Queste gare arrivano a una distanza l’una dall’altra che non giustifica lo sforzo che viene richiesto ai giocatori. Questo mi preoccupa. Il valore degli avversari è intrinseco, questa è forse l’EuroLega con i maggiori investimenti economici degli ultimi 20 anni, ci sono squadre fortissime. Ma non esiste che a ottobre e novembre dobbiamo giocare a 48 ore di distanza dalla partita precedente. Il calendario rende tutto tremendamente difficile. Devo essere onesto: non guardo oltre la prossima partita” ha detto Banchi.

Il cosiddetto “ciclo di partite” proseguirà anche dopo la trasferta di Varese con un doppio turno di EuroLega la settimana prossima. La Virtus Bologna sarà di scena a Madrid contro il Real martedì 12 novembre, a 48 ore dalla gara di campionato, e poi nuovamente venerdì 15 novembre in casa contro il Panathinaikos. Infine, domenica 17 novembre, l’ulteriore impegno in LBA contro la Dinamo Sassari. Un ritmo davvero forsennato.

