Perché Joe Mazzulla sorride quando i Boston Celtics sono in difficoltà?

Quando i Boston Celtics sono in difficoltà, l’allenatore Joe Mazzulla si limita a sorridere. Non durante la vittoria dei Celtics per 108-104 all’overtime contro i Brooklyn Nets venerdì sera. Tuttavia, di tanto in tanto sfoggia un sorriso quando la sua squadra è in difficoltà, secondo quanto dichiarato dalla stella Jayson Tatum.

I Nets, in fase di ricostruzione, non erano affatto favoriti contro i Celtics campioni in carica. Ciò non ha impedito loro di aprire la sfida dell’Atlantic Division con un parziale di 12-0 e di portarsi sul 16-2 a soli sei minuti dal termine del primo quarto.

L’avvio fulminante ha scioccato il pubblico del TD Garden, ma, grazie a Joe Mazzulla, Tatum e il resto dei Boston Celtics hanno imparato a trovare conforto nelle situazioni scomode.

“Ne parliamo continuamente”, ha detto Tatum ai giornalisti quando gli è stato chiesto come gestisce le avversità in partita. “Ci sono momenti in cui siamo sotto 16-2 e Joe Mazzulla potrebbe venire in panchina sorridendo: ‘Questo è un bene per noi, questo è ciò che dovremmo volere’. E sapete, ha ragione. A volte ne abbiamo bisogno. Non che vogliamo essere sempre sotto 16-2, ma dobbiamo trovare un modo per vincere la partita”.

Leggi anche: Luca Banchi FURIOSO: “Non esiste giocare due partite in 48 ore!”