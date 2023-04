Cuor di leone Dillon Brooks: si rifiuta di parlare con i giornalisti dopo la lezione subita da LeBron

Dillon Brooks è sfuggito alla sospensione per il suo flagrante foul su LeBron James in gara-3, ma lui e i Memphis Grizzlies non hanno potuto evitare l’ira della superstar dei Los Angeles Lakers lunedì sera in gara-4 di questa serie del primo turno.

LeBron James ha utilizzato gara-4 come sfondo per l’ennesimo capolavoro statistico, mettendo a segno 22 punti, frutto di un onesto 8 su 18 dal campo, conditi da 20 rimbalzi, 7 assist e 2 stoppate in 45 minuti nella vittoria ai supplementari Lakers con il risultato finale di 117 a 111 contro i Grizzlies. Brooks ha cercato di entrare nella testa di LeBron James dopo gara-1, definendo i Lakers “vecchi”, ma a quanto pare sono i Grizzlies che non sono riusciti a gestire il veterano di 38 anni.

Dopo la vittoria dei Lakers in gara-4, Dillon Brooks non è nemmeno uscito per parlare con i media.

“Non mi considerate”, ha detto Brooks riguardo alla sua disponibilità sui media, secondo Tim MacMahon di ESPN.

Dillon Brooks didn’t speak to reporters for the second straight game. “I’m out,” he said. — Tim MacMahon (@espn_macmahon) April 25, 2023

Se i Grizzlies avessero vinto Gara 4, probabilmente Brooks avrebbe coraggiosamente parlato con i giornalisti.

Stiamo a vedere se nelle prossime ore usciranno delle dichiarazione di Dillon, magari poco prima di gara-5 che, ricordiamo, si giocherà a Memphis.

