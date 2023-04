Fenomeno Jimmy Butler! Contro i Bucks partita del livello di Jordan e Chamberlain

La star dei Miami Heat, Jimmy Butler, si è trovata in compagnia di alcuni fenomeni questa notte dopo un’esplosione da 56 punti contro i Milwaukee Bucks che rivaleggia con le più grandi prestazioni nei playoff nella storia della NBA.

Butler ne ha sparati 22 nel solo primo quarto, incluso un impressionante slam a due mani sul candidato MVP, Giannis Antetokounpo.

I Bucks erano in vantaggio 33 a 28 dopo il primo periodo. Gli Heat si sono presto ritrovati sotto di 7 all’intervallo, rimanendo indietro di 11 all’inizio del quarto quarto. Il palcoscenico era pronto per il sopravvento di “Jimmy Buckets” e dei suoi compagni di squadra degli Heat.

Miami ha recuperato 14 punti nell’ultimo quarto per portare a casa la vittoria, insieme a un imponente vantaggio per 3 a 1 nella serie di playoff NBA al meglio delle 7 gare.

Butler ha chiuso con 56 punti, il suo nuovo career-high. Ha tirato 19 su 28 dal campo, 15 su 18 dalla linea di tiro libero e ha aggiunto 9 rimbalzi.

La prestazione di Jimmy Butler lo colloca al quarto posto di tutti i tempi nel punteggio di una singola partita di playoff insieme a Charles Barkley e Wilt Chamberlain. Jordan detiene il record di tutti i tempi con 63 nel 1986 contro i Boston Celtics.

Jimmy Butler ended with 56 points, the most in Heat postseason history.

