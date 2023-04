VIDEO: LeBron James UMILIA Dillon Brooks con il canestro della vittoria

Gara-4 tra Los Angeles Lakers e Memphis Grizzlies è stata una partita incredibile. La posta in gioco era estremamente alta in questo match e, da parte sua, LeBron James sapeva cosa doveva fare per consegnare la vittoria alla sua squadra contro quella di Dillon Brooks.

LeBron è arrivato alla grande nel momento decisivo per i Lakers nella loro massiccia vittoria per 117 a 111 sui Grizzlies in Gara 4. Ciò include un importantissimo canestro e tiro libero supplementare per fallo di Dillon Brooks, che semplicemente non aveva alcuna possibilità contro la superstar dei Lakers in questa particolare giocata:

LEBRON SAID DILLON BROOKS U CANNOT GUARD ME!!!!!! pic.twitter.com/DpL6nX6eS6 — LakeShowYo (@LakeShowYo) April 25, 2023

Il canestro di LeBron James ha dato ai Lakers un vantaggio di 5 punti con meno di 30 secondi rimanenti e si è rivelato essere il colpo di pugnale per i Grizzlies di Dillon Brooks.

LeBron ha concluso questa gigantesca vittoria con 22 punti, tirando 8 su 18 dal campo, oltre a 20 rimbalzi, 7 assist, 2 stoppate e una sola palla persa in 45 minuti di gioco. Il talismano dei Lakers ha chiuso solo con 1 su 7 dalla distanza ma non si può negare che non abbia fatto la differenza per i Lakers nel momento decisivo di gara-4.

Vediamo se nelle prossime partite Dillon Brooks riuscirà a fermare l’impeto di LeBron che vuole assolutamente tornare a giocare alle semifinali di Western Conference.

