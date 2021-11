I Golden State Warriors hanno ottenuto una marea di successi all’Oracle Arena di Oakland, vincendo diversi titoli NBA e consolidandosi come una delle dinastia più dominanti di un’epoca. Da quando si sono trasferiti al Chase Center, però, i Dubs non hanno avuto esattamente lo stesso successo. Steph Curry però si sta assicurando che la storia cambi in fretta e che si ricrei la medesima atmosfera che c’era nella Bay Area anche al Chase Center.

Dopo una grande vittoria sui Portland Trail Blazers, gli Warriors sono ora a 9-0 nel mese di novembre sul campo di casa e, secondo Steph, è stato un enorme passo avanti per questa squadra nel tentativo di creare un’identità nella loro nuova arena. Eccole parole di Curry sul Chase Center riportate da Monte Poole di NBC Bay Area:

“Abbiamo iniziato la stagione parlando di cercare di creare un’identità qui perché tutti la paragonano all’Oracle Arena e alla nostra storia a Oakland. Ma questo è un posto diverso. E qui devi stabilire una presenza, un’identità e un’atmosfera diverse. E noi dobbiamo fare la nostra parte per vincere le partite”.

Gli Warriors non hanno perso una sfida nella loro Division quest’anno e continuano a difendere la loro posizione come migliore squadra della NBA. Klay Thompson e James Wiseman si stanno avvicinando al ritorno e tutto va nella giusta direzione per la prima volta dopo due lunghissimi anni.

Leggi anche: Curry sullo stato d’animo di Klay Thompson: “Questo è il momento più difficile…”