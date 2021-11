Steph Curry e i Golden State Warriors sono stati la miglior squadra della NBA finora in questa stagione. Con il ritorno di Klay Thompson proprio dietro l’angolo, stanno per diventare ancora più letali, se Curry continuerà a dominare l’NBA come ha fatto in queste prime settimane.

Ma solo perché si sta avvicinando alla piena autorizzazione per tornare, non significa che l’altro Splash Brother non stia ancora attraversando l’inferno, sia mentalmente che fisicamente. Secondo Steph Curry, questa è probabilmente la “parte più difficile” dell’intero viaggio di Klay Thompson verso il ritorno in campo:

“Avevo previsto che questa sarebbe stata la parte più difficile del suo viaggio verso il ritorno sul campo da gioco. Perché ha di nuovo la palla da basket tra le sue mani ogni giorno, si sente se stesso, sta giocando con continuità, si allena con noi tutti i giorni, è di nuovo con noi in quel tipo di situazioni. Ma non può ancora scendere in campo. La cosa buona è che ora stiamo parlando di settimane anziché di mesi”.

Inizialmente si era parlato di un ritorno in campo di Klay per Natale ma oggi si sta pensando di anticipare i tempi alla prima metà del mese di dicembre. Vediamo cosa succederà in queste poche settimane.

