Da Dubai frenano: “In Lega Adriatica con un budget modesto, non c’interessa vincere”

Sembra che il progetto del grande basket a Dubai si stia ridimensionando.

Nei giorni scorsi, a margine delle Final Four, sono emerse perplessità sull’ingresso della compagine asiatica in EuroLega. Una partecipazione che per diversi mesi è sembrata cosa fatta, grazie a copiose iniezioni di capitale che sarebbero dovuto arrivare nella pallacanestro del Vecchio Continente. Adesso le cose sembrano assumere una dimensione più contenuta.

Il Dubai Basketball Club quest’anno ha partecipato alla competizione giovanile della ABA Liga e il prossimo anno farà il suo esordio in Lega Adriatica. Ma lo farà in punta di piedi, almeno stando alle dichiarazioni di Dejan Kamenasevic, general manager del club.

Le partite interne si giocheranno alla Coca Cola Arena di Dubai (impianto da 17mila posti, ndc) alle 15 locali. Non ci aspettiamo di avere il seguito del Partizan o della Stella Rossa ma il 90% delle persone abitano qui sono stranieri, riusciremo a competere con le altre società in quanto a numero di spettatori, anche perché non vedo sempre sold out da parte delle altre compagini. Allestiremo un roster competitivo ma investendo un budget contenuto, non firmeremo Mike James o Edy Tavares. Il nostro obiettivo è fare esperienza e imparare come entrare nel basket europeo, non c’interessa vincere. Con la partecipazione alla Lega Adriatica dimostriamo che la nostra realtà esiste per davvero e non è qualcosa di aleatorio. Le altre squadre dovranno viaggiare per venire qui? Siamo a 5 ore da Belgrado, Zagabria e Lubiana, per gli altri sarà un viaggio a stagione ma nessuno parla delle difficoltà che potremo avere noi nello spostarci in continuazione.

Il direttore generale ha dichiarato anche di aver ingaggiato un allenatore per la sua squadra ma il nome resterà top secret per qualche altra settimana perché il tecnico in questione attualmente è sotto contratto con un’altra società.