Virtus Bologna, sirene spagnole per Luca Banchi

Luca Banchi potrebbe lasciare la Virtus Bologna a fine stagione?

La permanenza del coach, visti i risultati ottenuti per larga parte dell’annata, era pressoché scontata qualche mese fa. L’ex allenatore di Siena e Milano ha un altro anno di contratto con le V Nere ed è impegnato nei playoff Scudetto. Proprio da questi, però, potrebbe dipendere la sua permanenza. In caso di non vittoria del tricolore, la sua posizione sarebbe meno intoccabile. E comunque esiste sempre la possibilità di un buyout, qualora le idee sul futuro del coach e della società non dovessero coincidere. O nell’ipotesi (al momento remota) che la Virtus non venga ammessa alla prossima EuroLega.

Il Baskonia considera Banchi un nome papabile per la panchina. Già qualche mese fa ci furono contatti ma i baschi volevano un coach a tempo pieno e il toscano non volle lasciare la panchina della Lettonia. Adesso potrebbe esserci un ritorno di fiamma con gli spagnoli disposti ad accettare anche l’impegno con la federazione lettone del tecnico italiano. Sempre che quest’ultimo non decida di lasciare dopo questa estate.

La panchina del team di Vitoria-Gasteiz è stata lasciata libera da Dusko Ivanovic dopo il mancato approdo ai playoff della Liga. In lizza per occuparla ci sono anche Alex Mumbru (esonerato da Valencia a inizio Aprile) e Jaka Lakovic, attualmente a Gran Canaria e assistente nella nazionale slovena.