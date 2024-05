La fusione Treviglio – Orzinuovi fa infuriare entrambe le tifoserie

Treviglio e Orzinuovi si fonderanno. Il patron della Blu Basket, Stefano Mascio, sposterà il titolo sportivo e la squadra a Orzinuovi, dividendo oneri e onori con l’Orzibasket che è appena retrocessa in Serie B Nazionale.

Una novità che non piace per nulla alle due piazze. Entrambe le tifoserie si sono schierate contro questa fusione che non rispecchierebbe l’identità delle rispettive città.

Hanno iniziato i Rangers, tifoserie organizzata di Treviglio, nell’estremo tentativo di bloccare l’operazione.

Stesso tono e identico messaggio nelle parole e negli striscioni dei Kanker, gli ultras di Orzinuovi, che hanno preso le distanze dalla nuova realtà, annunciando che non la sosterranno.