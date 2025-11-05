Dame Sarr, com’è andato l’esordio con la maglia di Duke in NCAA

Ieri notte Dame Sarr ha fatto il proprio debutto ufficiale nel college basket americano con la maglia dei Duke Blue Devils. L’azzurro, che in estate aveva scelto la NCAA dopo qualche mese da free agent in seguito alla risoluzione col Barcellona, è sceso in campo contro Texas, partita vinta da Duke per 75-60.

Sarr è partito in quintetto e ha giocato in totale 28′: terzo dato più alto nel roster di coach Jon Scheyer. La sua produzione parla di 8 punti, 5 rimbalzi, 1 assist e 2 recuperi, tirando 2/5 dal campo e 2/3 da tre punti. Un esordio quindi senza picchi e senza delusioni, con l’unica vera macchia rappresentata dalla schiacciata sbagliata in solitaria in contropiede.

Oh no, Dame Sarr 😭pic.twitter.com/LRPSMlW04w — ClutchPoints CBB (@ClutchpointsCBB) November 5, 2025

In vista del Draft 2026, Dame Sarr è considerato tra i migliori prospetti europei. L’azzurro gioca però in un roster pieno zeppo di talento, a partire dai fratelli Boozer: Cameron ieri notte ha segnato 15 punti, mentre Cayden solo 2. Isaiah Evans è stato il top scorer dei Blue Devils con 23 punti e 7/13 dal campo.