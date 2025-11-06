Uso improprio del loro logo: i Knicks fanno cancellare un tweet della Casa Bianca

Nelle scorse ore New York ha dato vita a una svolta storica, eleggendo il primo sindaco musulmano della propria storia: il socialista Zohran Mamdani. Il risultato delle elezioni comunali non è ovviamente piaciuto a Donald Trump, che dal canto suo spingeva per la vittoria di Andrew Cuomo e prometteva “zero aiuti” alla città in caso di vittoria di Mamdani. In un clima statunitense sempre più teso, dopo il successo del neo-eletto sindaco newyorkese l’account ufficiale della Casa Bianca ha pubblicato un post su X diretto proprio a Mamdani.

Nel post, era utilizzato il logo dei New York Knicks, modificato debitamente con la scritta “Trump is your President”. Dopo poche ore il tweet è scomparso, cancellato dalla Casa Bianca dopo un reclamo da parte degli stessi Knicks, che non avrebbero visto di buon grado il contenuto, come riportato da Front Office Sports. Durante tutta la campagna elettorale la franchigia di New York, uno dei simboli della Grande Mela, ha voluto tenersi al di fuori del contenzioso politico nonostante la vicinanza passata del proprietario James Dolan a Trump.

The Knicks reached out to the White House after it used their logo to mock NYC’s mayor-elect — the post was later deleted, per @FOS pic.twitter.com/6Oy9U0sFfF — NBACentral (@TheDunkCentral) November 5, 2025

“I Knicks rimangono neutrali in ambito politico. Speriamo che i nostri rappresentanti eletti, che siano attuali o recentemente eletti, facciano un ottimo lavoro” il contenuto di una nota ufficiale che la squadra ha recapitato a Front Office Sports.

Nelle scorse settimane i Knicks avevano inviato anche a Mamdani una diffida dall’utilizzo delle proprietà intellettuali della franchigia, dopo che il politico democratico aveva usato il nome “New York Zorhan” durante uno spot mandato in onda nel corso della prima partita stagionale della squadra. La pubblicità elettorale si basava su un parallelismo tra basket e politica, con il motto “New York, this is our year”. Dopo la diffida da parte dei Knicks lo spot ha smesso di andare in onda.