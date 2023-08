Dan Peterson associa quest’Italbasket ai Golden State Warriors

Dan Peterson, storico coach dell’Olimpia Milano e della Virtus Bologna, oltre che figura iconica del basket italiano in generale, ha scritto su La Gazzetta dello Sport il suo pensiero e la sua idea di un’Italbasket in stile Golden State Warriors:

“L’Italia sarà una squadra tipo i Golden State Warriors. Cioè, senza un vero pivot classico e senza un vero play classico, ma con cinque in campo che sono, come dicono nell’Nba, quelli intercambiabili per il ruolo. Infatti, ognuno di loro è in grado di giocare in almeno due ruoli”.

Il concetto espresso da Dan Peterson sull’Italbasket e l’associazione con i Golden State Warriors è molto chiaro ma ha voluto ulteriormente specificarlo:

“Hanno lavorato parecchio sul contropiede, o meglio, sul gioco veloce, anche a metà campo. Lo staff tecnico mette 14″ per ogni azione anziché i 24″ regolamentari, costringendo la squadra a velocizzare l’azione”.

Insomma, sarà un’Italbasket di grande corsa, con Nicolò Melli e Gigi Datome gli unici che vorranno rallentare un po’ il gioco. Quest’indicazione ci fa pensare che i possibili tagli saranno Riccardo Visconti, Luca Severini e probabilmente anche Momo Diouf se si deciderà di puntare sul varesino.

Tom Woldetensae potrebbe tornare comodo in un basket molto veloce, a tutto campo, com’è stata la Varese di quest’anno di coach Matt Brase. Si tratterebbe chiaramente del dodicesimo ma potrebbe essere un dodicesimo pensato in base al modo di giocare e non solo al valore assoluto del giocatore.

