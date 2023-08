La Germani Brescia ha quasi completato il proprio roster ma ora è alla ricerca del playmaker titolare e il sogno è il serbo Stefan Jovic. 32 anni, 33 a novembre, il nativo di Nis è stato per molti anni uno dei miglior esterni europei di EuroLega, e fino a pochi mesi fa era un giocatore di rotazione del Panathinaikos.

L’anno scorso Reggio Emilia ci aveva provato, senza però riuscirci perché alla fine proprio il Pana aveva puntato su di lui. Ora, secondo il Giornale di Brescia, le possibilità di vedere Stefan Jovic in Lombardia sono tante, anche se non tantissime perché comunque vorrebbe continuare ancora in EuroLega.

Al momento la trattativa sembra ben avviata e questa settimana ci potrebbero essere aggiornamenti. Un possibile nome alternativo è quello dell’italo-americano Frankie Ferrari. Tra l’altro sarebbe il secondo italo-americano a roster dopo John Petrucelli. Ormai sono parecchie estati che si associa Ferrari a formazioni italiane ma non se n’è mai fatto nulla, fino ad adesso.

Stiamo a vedere se Stefan Jovic, che ha vinto un argentino olimpico e mondiale con la Serbia, deciderà di cedere alla corte di Brescia e si trasferirà in Italia per provare a riportare i biancoblu nelle coppe europee dopo lo storico trionfo in Coppa Italia a febbraio.