Vittoria CLAMOROSA di Murcia contro il Real Madrid

Quest’oggi l’UCAM Murcia ha fatto rumore battendo il Real Madrid. Gli Universitarios si sono assicurati la vittoria in casa, 73 a 61, nel 18° turno di Lig ACB.

Dylan Ennis ha realizzato 5 dei suoi 18 punti nel quarto quarto di una gara emozionante. Lo svedese Ludvig Hakanson ha realizzato 8 dei suoi dieci 10 negli ultimi dieci minuti. Dustin Sleva ha aggiunto 14 punti alla squadra di Basketball Champions League. Marko Todorovic ha combinato 10 punti e 7 rimbalzi contro la squadra guidata da Chus Mateo.

I campioni in carica della Turkish Airlines EuroLeague ha recuperato un ritardo di 15 punti nel terzo quarto. Tuttavia, i padroni di casa hanno recuperato il vantaggio e si sono staccati nei secondi finali per confermarsi sull’11-7. I Blancos sono stati costretti a scendere a 16-2.

Facundo Campazzo ha realizzato 15 punti di squadra nella sconfitta. Fabien Causeur e Guerschon Yabusele hanno chiuso con 14 ciascuno. Rudy Fernandez, Sergio Llull (piede destro), Dzanan Musa, Vincent Poirier e Walter Tavares (caviglia destra) sono stati esclusi.

Si tratta della seconda sconfitta in Liga ACB per il Real Madrid, mentre Murcia continua nel suo ottimo percorso alle spalle del Real Madrid, del Barcelona e dell’Unicaja Malaga, sempre secondo in classifica.

Leggi anche: Real Madrid, 2 TITOLARISSIMI fuori a tempo indeterminato