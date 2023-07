Italbasket, ecco i 16 pre-convocati: fuori Belinelli, Gallinari e Thompson

Il CT Gianmarco Pozzecco ha diramato poco fa la lista dei 16 pre-convocati che prenderanno parte al raduno di lunedì a Folgaria e successivamente agli impegni estivi dell’Italbasket. L’obiettivo è di ridurre il numero a 12 il prossimo mese, in vista del Mondiale che prenderà il via il 25 agosto a Manila.

Tra gli assenti spiccano sicuramente alcuni big: Marco Belinelli, Danilo Gallinari e Darius Thompson. Belinelli ha detto addio alla Nazionale qualche anno fa, con Meo Sacchetti, e a questo punto sembrerebbe aver messo alle proprie spalle la maglia azzurra, arrivato a 37 anni.

Capitolo a parte per Thompson, stamattina erano stati riportati problemi burocratici alla base della sua assenza. In realtà Pozzecco lo ha escluso ufficialmente, non solo dalla lista ma proprio dall’estate azzurra: “Non prenderà parte alle attività della Nazionale quest’estate, le pratiche per il suo passaporto non sono ancora state completate. A fine mese poi diventerà padre e non sarebbe quindi stato comunque disponibile per la prima parte del raduno. Visto l’impegno che ci attende, è fondamentale lavorare con la certezza di avere tutti a completa disposizione per il Mondiale”.

Parole che sembrano quindi escludere anche una possibile “convocazione in corsa” per Gallinari, ancora alle prese con il recupero dalla rottura del crociato della scorsa estate. Saltata tutta la stagione NBA, il Gallo è stato scambiato nelle scorse settimane da Boston a Washington e attende ancora di capire il proprio futuro.

Questa la lista dei 16 scelti da Pozzecco:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Italbasket (@italbasket)

Spiccano, queste per scelta tecnica, le esclusioni di Amedeo Della Valle e John Petrucelli (che avrebbe occupato lo slot di naturalizzato). Al loro posto Riccardo Visconti.