Danilo Gallinari diretto ai Miami Heat?

Probabile nuovo trasferimento per Danilo Gallinari.

Il Gallo, spedito a Washington dai Boston Celtics, potrebbe lasciare ben presto la capitale americana. In vista c’è un accordo per risoluzione fra Washington e Gallinari, che pagherebbe una buonuscita al giocatore azzurro in cambio della rinuncia all’ultimo anno del suo contratto, che gli garantirebbe guadagni per circa 7 milioni di dollari.

In questo modo l’italiano lascerebbe una squadra che il prossimo anno non avrà particolari ambizioni e potrebbe firmare per una contender. Su di lui, infatti, ci sarebbe l’interesse dei Miami Heat, protagonisti delle ultime Finals.

Nel caso (probabile) in cui Gallinari dovesse partire da Washington prima dell’inizio della stagione, lascerebbe una squadra senza aver giocato neanche una partita per la seconda volta consecutiva. A Boston, infatti, il Gallo ha trascorso in infermeria l’intera annata appena conclusa, dopo l’infortunio in Nazionale della scorsa estate.

Foto: FIBA