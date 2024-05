Bronny James è intenzionato a rimanere nel Draft 2024

L’ufficialità ancora non c’è, ma Bronny James sembra al momento intenzionato a rimanere nel Draft NBA 2024. Circa un mese fa il figlio di LeBron si era dichiarato eleggibile, ma nel frattempo si era anche iscritto al transfers portal per avere la possibilità di rimanere in NCAA lasciando però gli USC Trojans. Bronny sembrerebbe comunque aver preso una decisione, anche perché i Los Angeles Lakers secondo alcuni rumors sarebbero disposti a spendere per lui la 55° scelta. Un prezzo tutto sommato basso per avere una possibilità in più di trattenere LeBron, che ha tra i propri desideri quello di giocare con sui figlio prima di ritirarsi.

Sources: Bronny James is expected to stay in the 2024 NBA Draft. The USC freshman has been fully cleared to play in the league as part of Fitness to Play panel and will participate in all pre-draft activities starting with the Draft Combine this week. pic.twitter.com/UDf3HanCAS — Shams Charania (@ShamsCharania) May 13, 2024

La scorsa estate Bronny James aveva subito un arresto cardiaco durante un allenamento, episodio che ne aveva messo a rischio la carriera. Invece non solo il classe 2004 ha disputato la stagione NCAA, ma ha anche ricevuto l’ok dei medici per possibilmente “salire” al piano di sopra. Con USC in quest’ultima annata, Bronny ha comunque deluso le aspettative, chiudendo con soli 4.8 punti di media, con tutte le attenuanti del caso.