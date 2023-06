Nikola Mirotic ha poco tempo per rescindere col Barcellona, e Messina lo allontana da Milano

L’Olimpia Milano ieri ha annunciato la firma di Guglielmo Caruso, il primo volto nuovo del roster 2023-24 chiamato a difendere lo Scudetto. Il colpo da 90 dell’estate biancorossa sembrava dover essere Nikola Mirotic, descritto come ad un passo dall’Olimpia nelle scorse settimane a causa dei problemi economici del Barcellona. Ora però la situazione si sta complicando, non tanto per l’interessamento dell’Olympiacos bensì per via della deadline entro la quale l’MVP di EuroLega 2021-22 dovrebbe rescindere il proprio accordo con i blaugrana.

Se infatti Mirotic non troverà l’accordo con il club catalano entro il 1 luglio, il suo intero stipendio verrà incluso nel budget della prossima stagione. Burocrazia che potrebbe quindi complicare la vita a tutti: al giocatore, a Milano e anche al Barcellona, che necessita di tagliare i costi. Il montenegrino avrebbe ancora due anni di contratto col Barça, per una cifra che si aggirerebbe intorno ai 22 milioni di euro lordi complessivi.

Ma non è solo la burocrazia ad allontanare Nikola Mirotic da Milano. Anche le parole di Ettore Messina, rilasciate a Basket On-ER, non lasciano proprio ben sperare per una risoluzione positiva dell’affare. “Mirotic è uno dei migliori 5 giocatori d’Europa, noi non possiamo competere con i club che stanno facendo la fila per lui. Se Sasha Vezenkov dovesse andarsene, l’Olympiacos avrà i soldi del suo contratto e il buyout pagato dai Sacramento Kings. Quindi potrebbero offrire a Mirotic un contratto al livello di quello che ha a Barcellona” ha dichiarato Messina. Tutto uno stratagemma? Nei giorni scorsi erano trapelate alcune possibili cifre e si parlava di un contratto da circa 3 milioni di euro per l’ex Bulls con Milano.