La MALEDIZIONE del Draft per i Detroit Pistons

La fortuna non assiste i Detroit Pistons.

La franchigia del Michigan da anni ha intrapreso un processo di ricostruzione che fatica a decollare. Molte colpe però le ha la cattiva sorte. Collezionando stagioni con record negativi, Detroit è spesso finita in lottery, vale a dire nell’elenco delle squadre candidate ad avere le prime scelte al Draft.

Le possibilità di ottenere la primissima pick aumentano con il diminuire delle vittorie conseguite nella stagione precedente. Quest’anno i Pistons hanno vinto solamente 14 volte, riscrivendo anche il record di sconfitte consecutive (28) in regular season. Detroit aveva perciò il 14% di possibilità di ottenere la prima scelta assoluta del Draft 2024 che invece è andata ad Atlanta. Una gran fortuna per gli Hawks che avevano solamente il 3% di chance di averla.

Detroit è finita addirittura fuori dalla Top Three e avrà la quinta scelta. Ciò accadrà per il terzo anno consecutivo, visto che anche il tanking degli anni passati non è stato assistito dalla buona sorte. La maledizione dei Detroit Pistons al Draft continua.

Nel 2021 i Pistons ebbero la prima scelta e selezionarono Cade Cunningham. Ma la storia più curiosa riguardo Detroit e il Draft risale al 2003 quando, con la seconda scelta assoluta, selezionarono Darko Milicic (alle spalle di LeBron James) preferendolo a Carmelo Anthony, Chris Bosh e Dwyane Wade.