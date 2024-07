Danilo Gallinari è ancora free agent: NBA o Europa nel suo futuro?

Il prossimo 8 agosto Danilo Gallinari compirà 36 anni ma lui non ha nessuna intenzione di abbandonare il sogno di vincere un titolo NBA. Però le cose vanno fatte in due. Nonostante un buon Pre-Olimpico, con tanto di inserimento nel primo quintetto della manifestazione, l’ex Milwaukee Bucks è ancora senza squadra e non ci sono chissà quali rumors intorno a lui.

Siamo certi che la sua priorità sia continuare ad aspettare l’NBA ma, ad oggi, per come si stanno incastrando le varie trattative, non è così scontato che possa arrivare un’offerta, anche al minimo salariale, dal più importante campionato di basket del mondo.

Sapevamo che il Gallo non avrebbe firmato a inizio luglio, ma ormai siamo a fine mese e non si sente quasi nulla sul suo conto. Continuerà ad aspettare almeno fino alla fine dei Giochi Olimpici che qualcosa si muova, altrimenti dovrà necessariamente capire potenziali alternative in Europa.

Naturalmente se pensiamo all’Europa collegata al ragazzo di Graffignana pensiamo all’Olimpia EA7 Milano, ci sembra scontato. Danilo Gallinari non ha mai negato che Milano è la sua seconda casa. Ma l’Olimpia ha già Nikola Mirotic e Josh Nebo, due titolarissimi dello scacchiere tattico di Ettore Messina.

Però è anche vero che i milanesi stanno ancora cercando un cambio dell’ex Maccabi e non ci sembra così impossibile pensare che si decida di puntare sul classe 1988, visto il rapporto con Ettore Messina e la possibilità di giocare sia da ala forte sia da centro, considerando che oggi non ha più la mobilità di piedi di 10 anni fa e quindi è più predisposto a giocare vicino a canestro, come abbiamo visto anche a San Juan.

Stiamo a vedere cosa accadrà nelle prossime settimane ma, più passano i giorni, più è complicato per l’italiano trovare almeno un altro contratto garantito in NBA.