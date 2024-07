Il Sud Sudan riscrive la storia: battuto Porto Rico, prima vittoria alle Olimpiadi

Sud Sudan 90 – Porto Rico 79

(20-28, 28-26, 23-15, 19-10)

Un altro tassello nella storia del Sud Sudan. La nazionale del presidente (e assistant coach) Luol Deng bagna l’esordio alle Olimpiadi con una vittoria.

Un successo arrivato in rimonta, dopo un primo tempo ai limiti della perfezione per Porto Rico. I caraibici tirano con il 65% da dietro l’altro e la loro batteria di piccoli fa impazzire la difesa del team africano. I sudanesi abusano del cambio sistematico e la differenza di altezza diventa quasi un handicap. Il Sud Sudan comunque chiude il primo tempo a -6, passivo che di fatto è un affare per quanto visto in campo, grazie soprattutto a un Alvarado immarcabile. La point guard dei Pelicans chiude a 19 punti ma torna negli spogliatoi con qualche secondo di anticipo a causa di una scavigliata.

L’episodio che cambia la partita, sia a livello psicologico sia perché il folletto portoricano giocherà con forti limitazioni nella seconda metà di gara. Le percentuali dalla lunga distanza di Porto Rico sprofondano, così il dominio a rimbalzo consente al Sud Sudan di prendere in mano la partita. Alla fine il borsino reciterà 55-37 e addirittura 24-2 per il computo dei punti derivanti da seconda opportunità, numero a cui aggiungere un disastroso 14/24 ai liberi dei portoricani. Il resto lo fanno la regia di Jones e le incursioni al ferro di Thor nel quarto periodo. Gli africani allungano, si concedono l’ormai consueta gestione confusionaria nel finale ma riescono a portare a casa una vittoria storica.

TABELLINI

Sud Sudan: Jones 19 (7 rimb, 6 ass), Omot 12 (r rimb), Maluach 2, Kuola 12, Kuany n.e., Gabrile 6 (9 rimb), Thor 6 (7 rimb), Makoi, Deng 4, Jok 11, Dech. Coach: Ivey

Porto Rico: Pineiro 4, Conditt 13, Howard 4, Reed, Alvarado 26 (5 ass), Thompson n.e., Ford, Clavell 11, Romero, Ortiz 3, Toro, Water 18. Coach: Colon.

STATISTICHE COMPLETE

Foto: FIBA