Danilo Gallinari, com’è andata l’avventura agli Washington Wizards?

Questo pomeriggio gli Washington Wizards hanno scambiato Danilo Gallinari ai Detroit Pistons. QUI potete leggere i dettagli della trade che ha portato l’italiano dalla capitale americana a Motor City. Ma com’è andata la sua esperienza a Washington D.C.?

Per prima cosa dobbiamo ricordare che il Gallo veniva da un anno di inattività dopo l’infortunio di fine agosto 2022 con l’Italbasket a Brescia contro la Georgia. Dopo un lunghissimo periodo di riabilitazione, il classe 1988 è rientrato in campo durante le preseason NBA, fino a fare un grandissimo esordio alla prima di stagione regolare degli Wizards: 16 punti in 17 minuti.

L’inizio sembrava presagire un ottimo rientro e soprattutto un ruolo da leader in questa Washington. Purtroppo però gli Wizards non sono riusciti a trasformare un roster potenzialmente interessante in un roster a tutti gli effetti e ora si trovano penultimi in classifica con 7 vittorie e 31 sconfitta. Solo i Detroit Pistons, la prossima squadra di Danilo Gallinari, ha fatto peggio di questi Washington Wizards. E in tutto questo Gallinari non è diventato un leader della squadra ma un veterano in uscita dalla panchina.

A lungo andare i numeri si sono assestati e l’ex Olimpia Milano ha concluso la sua avventura nella capitale degli Stati Uniti d’America con 7 punti, 2.9 rimbalzi e 1.2 assist di media a partita, tutto questo in poco meno di 15 minuti a gara. Insomma, non proprio dei numeri indimenticabili per uno dal potenziale di Gallinari.

Un aspetto curioso di questo suo trasferimento a Detroit è che il fratello di Danilo, Federico, è Development Coach dei Motor City Cruise, la squadra di G-League affiliata dei Pistons. Quindi alcuni giocatori allenati da Federico potrebbe essere anche compagni di Federico.