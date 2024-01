Varese-Venezia, le pagelle: Kabengele dominatore d’area, Hanlan ancora il migliore insieme a Brown

Varese cede in casa contro la Reyer Venezia dopo 3 vittorie di fila. Troppo strapotere degli ospiti che fanno a fette la Openjobmetis coi lunghi – Mfiondu Kabengele e Aaron Simms. Ecco le pagelle.

Varese

Nico Mannion 5: Red Mamba fuori giri rispetto alle prime tre partite con la maglia biancorossa. Tanta corsa, tanti contatti e chiude comunque con 21 punti, la maggior parte di questi fatti. Verso fine partita. È vero, la difesa di Venezia è tanto fisica, ma forse qualche fischio in più, comunque, l’avrebbe meritato.

Olivier Hanlan 6: è il migliore di una squadra che cerca soluzioni nel corso del match e spesso le trova dalle mani del proprio capitano. Alla sirena conta 18 punti, 5/6 da due, 2/3 dall’arco con 5 rimbalzi, 4 assist ma anche 5 palle perse.

Sean McDermott 5: la Reyer limita sin dall’inizio della partita le strategie dall’arco della Openjobmetis. Una partita nell’ombra per l’ala statunitense che chiude con 2/7 da tre.

Gabe Brown 6: palleggio, arresto e tiro. Fa così 4/4 da due facendosi sempre trovare presente quando riceve palla per un attacco rapido ed efficace. Il problema però, come il resto della squadra, è nell’altra metà di campo

Skylar Spencer 5: non era mai passato un avversario così fisicamente dominante sotto canestro da quando è alla OJM. È ancora un enigma capire come fermare l’ex centro dei Clippers

Davide Moretti 5.5: alla fine del primo quarto accende l’Itelyum Arena con una serie di 3 triple consecutive portando Varese sul -5, purtroppo per i padroni di casa solo 4 punti, 0/2 da tre, dall’ex Olimpia nel resto della partita.

Scott Ulaneo 4.5: soffre tanto lo strapotere fisico di Kabengele, soprattutto nei minuti centrali del terzo quarto in cui Spencer viene chiamato in panchina per i suoi 4 falli.

Matteo Librizzi s.v.: minutaggio ridotto per ‘Libro’, partita dallo standard fisico davvero elevato.

Coach Bialaszewski 5: netto divario fisico tra la sua Varese e Venezia, ma a risentirne di più è sul lato difensivo del campo. Perché non provare a difendere a zona cercando un’alternativa? Almeno sul -20, tanto ormai i danni era già stati fatti

Venezia

Marco Spissu 6.5: non c’è bisogno che segni quando dopo ogni penetrazione può contare sulla presenza di Kabengele. 6 punti, ma 7 assist a fine partita

Rayjon Tucker 6: parte male a livello di percentuali nel primo tempo (0/6 da due) ma trovando lo spazio per andare nel pitturato con la sua rapidità riesce comunque a creare problemi alla difesa avversaria. 13 punti alla fine del match.

Jordan Parks 7: solido, veloce nel tagliare verso canestro ed efficace. Finisce con 11 punti, 4/5 da due, 5 rimbalzi e 17 di valutazione.

Aaron Simms 7: sagace a seguire la strada che lo porta verso il canestro. Season high da 17 punti in questa stagione grazie alla capacità di sfruttare il fisico avvicinandosi a canestro

Amedeo Tessitori 6.5: gioca meno minuti rispetto al suo sostituto, ma riesce comunque ad essere costante sotto canestro. Una missione non troppo complicata contro Spencer e Ulaneo.

Mfiondu Kabengele 7.5: dominante, incontenibile. I suoi chili sotto le plance mettono in perenne difficoltà Varese, che non riesce a trovare soluzioni.

Kyle Wiltjer 7: mano precisa ed incisiva all’inizio del match quando crea il +14 del primo quarto con tre canestri consecutivi. 16 punti con 3/6 da due e 2/4 da tre punti

Davide Casarin 6.5: segna due triple quando serve di più alla Reyer per tenere a distanza Varese.

Andrea De Nicolao 6: bisogna solo dare la palla sotto canestro. Come Spissu chiude con 7 assist

Max Heidegger 6: nulla da evidenziare nella sua partita che “sporca” con un antisportivo a partita già chiusa nel quarto periodo

Coach Spahija 7: Venezia affronta la partita con grande intensità, con lo spirito e l’attitudine di un gruppo che vuole essere leader nel campionato di Lega Basket. Fa a pezzi Varese