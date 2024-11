I Los Angeles Lakers hanno un’aria nuova e diversa nel 2024-25 con JJ Redick come nuovo head coach. I Lakers sono partiti con un ottimo 3-0 prima di perdere due partite consecutive, ma LeBron James, Anthony Davis e compagnia sono riusciti a rimettersi in carreggiata venerdì sera con una vittoria per 131-125 contro i Toronto Raptors.

Uno dei motivi principali del successo dei Lakers nella prima parte della stagione è stato Anthony Davis. Davis è da tempo uno dei migliori giocatori dell’NBA, ma da sei partite sembra un vero candidato all’MVP. Venerdì sera ha continuato a farlo con una prestazione dominante da 38 punti e 12 rimbalzi. Davis ha fatto sentire la sua presenza anche in difesa, bloccando due tiri e registrando tre rubate.

Davis ha fatto un po’ di storia durante la sua ultima masterclass. È diventato il primo giocatore a registrare 20 punti, una rubata e un blocco in ognuna delle prime sei partite stagionali della sua squadra dai tempi di Karl Malone nel 1993-94, secondo OptaStats.

Anthony Davis of the @Lakers is the first NBA player to have at least 20 points, a block and a steal in each of his first six games to start a season since Karl Malone did it in his first six games of the 1993-94 season. pic.twitter.com/n9iR8vH2Ly

