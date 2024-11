Fanta LBA: i consigli per la 6a giornata!

Il FantaLBA pone davanti ai suoi partecipanti una serie di scelte molto difficili in questa giornata di campionato.

Tutto passa dalla lettura dei pronostici di ogni match: partono favorite molte delle squadre che giocano in casa, tra tutte Tortona (vs Sassari), Trieste (vs Varese), Scafati (vs Cremona), Bologna (vs Treviso). Occhio alle possibili macchie nei match Trento – Milano e Napoli – Venezia.

Il team di Milicic ha ingaggiato Green e Bentil in settimana, pronti all’esordio contro Venezia apparsa ancora in ritardo di condizione e orfana di Tyler Ennis in regia. Trento potrebbe fare il colpaccio in casa contro Milano, sfruttando la scia delle cinque vittorie consecutive finora inanellate. Terreni scivolosi Brescia – Trapani e Pistoia – Reggiana, match in bilico che non escludono possibili sorprese.

Ecco il nostro Roster per la presente giornata.

Modulo : 3 – 1 – 1

Coach: MARCELO NICOLA. Scafati è alla ricerca della prima vittoria casalinga e Cremona è una sfida assolutamente alla portata. Esordirà l’ex NBA McRae, pronto a portare qualità e vivacità all’attacco gialloblu.

PLAY/GUARD 1: Colbey Ross (C): 30 punti, 6 assist e 3 rimbalzi nell’ultima a Treviso. Quando i ritmi partita si alzano il folletto americano vola a nozze. Davanti si trova Varese orfana di Mannion in partenza verso Milano. Si prevede un match a punteggio altissimo.

PLAY/GUARD 2: Tommy Kuhse: Tortona è partita benissimo (4 su 5) in questo inizio stagione e Kuhse è il go-to-guy, giocatore completo dalle cui mani passa la gran parte del fatturato offensivo del roster. Sassari è in difficoltà (1 su 5) ed è candidata alla lotta salvezza, causa un roster – almeno per ora – che non ispira troppe sensazioni positive.

PLAY/GUARD 3: Denzel Valentine: La scelta di inserire in quintetto un altro giocatore di Trieste è legata alla lettura di un match a ritmi offensivi alti. Valentine è uno dei principali terminali offensivi della squadra e ha finora collezionato una serie di prestazioni da oltre 16 punti di media.

ALA: Elijah Stewart: Può essere la sorpresa di giornata. Scafati è favorita in casa contro Cremona, all’americano ex Hapoel Eilat sarà garantito un minutaggio importante.

CENTRO: Momo Faye: Titolare inamovibile. 12 punti di media con percentuali alte, gran rimbalzista, porta a casa sempre una valutazione positiva. Rapporto qualità/prezzo è una delle migliori scelte sotto le plance.

SESTO UOMO: Kaspar Treier: Usato sicuro, uomo di fiducia di Milicic. Come sesto uomo Treier rappresenta un ottimo compromesso. Napoli è in procinto di tagliare Williams, De Nicolao e Dreznjak. Con rotazioni ridotte potrà trovare più minutaggio.

PANCHINA: Librizzi, Chillo, Pullazi, Mollura.

