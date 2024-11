VIDEO: Grant Williams ESPULSO dopo un fallo VERGOGNOSO su Jayson Tatum

La partita tra gli Charlotte Hornets e i Boston Celtics è stata molto movimentata durante il quarto quarto di questa notte. Con gli Hornets in svantaggio in una partita combattuta, l’ala Grant Williams ha colpito con una spallata Jayson Tatum nel tentativo di fermare un contropiede dei Celtics.

Grant Williams has been EJECTED after this hard foul on Jayson Tatum was upgraded to a Flagrant 2 👀

pic.twitter.com/40kGYRNt2G — ClutchPoints (@ClutchPoints) November 2, 2024

Dopo una revisione, a Grant Williams gli arbitri hanno assegnato un Flagrant 2 per il fallo su Jayson Tatum e quindi ha ricevuto un’espulsione. La chiamata si è rivelata ininfluente. Infatti i Celtics hanno rapidamente messo la partita fuori portata e sono usciti da Charlotte con una vittoria per 124 a 109.

Poco dopo l’espulsione di Williams, anche Miles Bridges è stato espulso per aver spinto in tribuna un tentativo di tiro a palla morta. Bridges probabilmente non subirà alcuna disciplina aggiuntiva da parte della Lega per la sua espulsione, ma il fallo di Williams potrebbe giustificare qualcosa di più da parte di Adam Silver.

Williams ha avuto una serata tranquilla contro la sua ex squadra prima di finire sotto la doccia, concludendo con 6 punti e 7 rimbalzi in 30 minuti. Gli Hornets hanno avuto difficoltà a rallentare Tatum, che ha chiuso la partita con 32 punti e 11 rimbalzi.

