Datome e Melli ad Afternoon “polemici” con arbitri e opinione pubblica dopo la sconfitta con la Repubblica Dominicana. E sul Poz…

Nicoló Melli e Gigi Datome hanno commentato nel loro podcast ‘Afternoon’ la sconfitta contro la Repubblica Dominicana.

Ricordiamo che i podcast sono registrati tutti il giorno dopo il match di riferimento. Ha iniziato Melli a parlare con Datome della brutta partita con la Repubblica Dominicana, commentando l’episodio dell’espulsione di Gianmarco Pozzecco:

“Quando il Poz ha preso il secondo tecnico, io ero in panchina e lui non ha fatto nulla di clamoroso. Si è solo tolto la giacca in maniera plateale. Nulla di più”.

Ha poi continuato Gigi, andando dritto con gli arbitri:

“Secondo me gli arbitri dovrebbe capire quand’è il momento di dare un secondo tecnico o meno. Espellendo un coach nel secondo quarto, influisci sulla partita. Io voglio giocatori in campo e allenatori in panchina. Questa è la mia idea. Poi adesso c’è questa reazione che ha sbagliato a farsi espellere, mentre è stato bravo contro la Serbia. Queste cose mi fanno cascare le braccia. Ma non voglio nemmeno star qui a perdere troppo tempo per spiegare perché mi cascano le braccia”, ha detto Datome parlando della scelta degli arbitri.

“Sai a me cosa dà fastidio? Il ‘carro’ ”, ha continuato Melli. “Perché secondo voi sono scesi tutti. Io non credo in questa figura del ‘carro’. Secondo me quello che pensano e scrivono gli altri, ci interessa poco. Le critiche fanno parte del gioco. L’unica critica di cui non c’è fondatezza è il clima in squadra. Se c’è una qualità indiscussa di questa squadra, è la forza del gruppo”.

