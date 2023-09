L’EuroLega fa una precisazione sul “trasferimento” dei BC Wolves a Dubai

Il panorama cestistico europeo nelle scorse ore era stato scosso dalla decisione dei BC Wolves, squadra del campionato lituano, di trasferire il proprio quartier generale a Dubai e di giocare le partite di EuroCup negli Emirati Arabi. L’annuncio era stato visto come “l’ingresso degli arabi nel basket europeo”, qualcosa di cui si era parlato da mesi. È stata però la stessa EuroLeague a frenare, con un comunicato che ha anticipato quello dei Wolves stessi (che a dire la verità ancora manca).

“EuroLeague Basketball non ha mai ricevuto richieste da parte dei Wolves Vilnius di giocare i match casalinghi di EuroCup sul suolo di Dubai” – si legge nel comunicato. – “Quindi le partite dei BC Wolves nella stagione 2023-24 dovranno essere disputate a Vilnius come già in calendario”. L’organizzazione ha infine aggiunto che se arriverà una richiesta ufficiale da parte del club verrà presa in considerazione e valutata.