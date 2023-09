Rimpianti per il ritiro

“Non ne ho, è una mia decisione. Penso sia un buon momento per smettere. E farlo a questa età, con la Nazionale, è un onore e mi sento fortunato“.

Emozioni di oggi

“A Ravenna ero sicuramente emozionato, ma più che altro direi distratto. Oggi ero tranquillo fino all’inno nazionale, sono scoppiato a piangere e non me l’aspettavo. E poi nella partita cercavo di fare il meglio come sempre. Sono davvero sereno è questa è la cosa più bella. Mi rendo conto che è stato un capitolo importantissimo, lungo e certamente indimenticabile. Adesso si va avanti. Sono convinto che sia sempre più importante quello che c’è fuori dal rettangolo da gioco, adesso avrò più tempo per stare fuori da quel rettangolo“.