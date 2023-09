L’augurio di Datome a Melli come nuovo capitano dell’Italbasket ci fa sperare

Ora Gigi Datome non è più ufficialmente un giocatore di pallacanestro, il nuovo capitano dell’Italbasket è Nicolò Melli, già capitano dell’Olimpia Milano. Questo il commento di Datome sulla sua amicizia con Melli e l’augurio per il futuro dell’Italbasket:

“Posso dire che è stata una delle tante fortune che ho avuto quello di avere un amico vero nella quotidianità, sia nel club per tanti anni tra Fener e Milano e in Nazionale. È una cosa bella quando condividi i valori e un’amicizia a questo livello, viaggiando, rappresentando la maglia azzurra. Credetemi, è davvero qualcosa di speciale. Però ovviamente non ci può essere una persona migliore per prendere il mio posto nel ruolo di capitano, che già di fatto sta facendo. Ci credo nella fascia sì nei gradi ma fino a un certo punto. Non è che parla solo il capitano e gli altri stanno zitti ad ascoltare. Ci sono tanti i leader in queste squadre, Nicolò è sicuramente uno di quelli. Gli auguro il meglio, di fare un po’ meglio di me in termini di risultati. Se lo merita lui, come se lo meritano i ragazzi e tutti noi come tifosi della Nazionale“.

