Zagars chiude il Mondiale con una prestazione MAI VISTA PRIMA

Arturs Zagars ha inciso il suo nome nei libri di storia: la point guard della Lettonia ha distribuito 17 assist per battere il record di tutti i tempi in una singola partita della FIBA Basketball World Cup.

Quest’oggi Zagars ha segnato 4 punti, ma ha fornito una doppia cifra di assist per la seconda volta nella Coppa del Mondo 2023, nella vittoria per 98-63 sulla Lituania per conquistare il quinto posto. E 0 turnover. Sì. Zero.

Arturs Zagars.

17 assists.

The #FIBAWC assists record holder.

Still a Free Agent.#FIBAWC x #WinForAll pic.twitter.com/ugkl3K17QN — FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) September 9, 2023

17: Arturs Zagars LAT vs LTU 2023

15: Toni Kukoc CRO vs CHN 1994

15: Carlik Jones SSD vs ANG 2023

14: Xane Dalmeida SEN vs PHI 2014

14: Carlik Jones SSD vs PHI 2023

14: Paul Stoll MEX vs EGY 2023

13: Scottie Wilbekin TUR vs MNE 2019

13: Tomas Saturansky CZE – AUS 2019

13: Stefan Jovic SRB – SSD 2023

12: Fatto sette volte nella storia della Coppa del Mondo

L’assist numero 16 è arrivato su un drive and dish per Anzejs Pasecniks a 3:11 minuti dalla fine della contesa.

WORLD CUP RECORD HOLDER. Arturs Zagars made history with 17 assists ✍️#FIBAWC x #WinForLatvia 🇱🇻 pic.twitter.com/aTL3oqXVoS — FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) September 9, 2023

Il 23enne Zagars ha superato il precedente record di 15 assist, realizzato per la prima volta dal croato Toni Kukoc contro la Cina ai Mondiali del 1994, prima edizione in cui si registrarono gli assist.

Solo Ricky Rubio (82) ha distribuito più assist dei 59 totali di Zagars nella FIBA World Cup prima di compiere 24 anni.

Leggi anche: Gigi Datome, il saluto di Pozzecco: “Una leggenda, persona unica, un esempio”