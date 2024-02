David Logan SCIOCCA tutti: “Mi ritiro”

David Logan nei giorni scorsi aveva abbandonato all’improvviso Scafati, senza avvisare nessuno e senza un motivo apparente. Oggi lo stesso Logan ha annunciato il ritiro dal basket giocato:

“A questo punto della mia carriera penso di aver fatto tutto il possibile nel gioco del basket. Voglio ringraziare la mia famiglia e i miei figli per tutto il supporto in questi anni. Voglio ringraziare il mio agente e ogni squadra di cui ho fatto parte in questi anni. Spesso quando pensi di essere alla fine di qualcosa, sei all’inizio di qualcos’altro. Mi ritiro dal gioco che amo! David Logan”, ha scritto tramite il suo agente.

Questo messaggio però non rispondo al perché lui abbia deciso di scappare dall’Italia all’America in maniera così improvvisa.

Non sappiamo se è solo un aspetto di tipo psicologico oppure se c’è qualcos’altro. Quello che sappiamo è che da oggi il basket italiano non potrà più contare su uno di quegli americani che hanno segnato la storia della nostra Serie A, soprattutto quella della Dinamo Sassari. Grazie per tutto quello che hai fatto per il nostro basket in questi anni, Prof!

