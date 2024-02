Gianmarco Pozzecco potrebbe tornare presto ad allenare un team in Europa

Gianmarco Pozzecco è stato esonerato poche settimane fa dall’LDLC ASVEL Villeurbanne di Tony Parker ma su di lui potrebbe avventarsi un altro top team europeo, ovvero il Galatasaray.

Avendo deciso di separarsi dal coach montenegrino, Zvezdan Mitrovic, uno dei nomi che il Galatasaray Ekmas sta prendendo in considerazione per questo incarico è proprio quello di Gianmarco Pozzecco, secondo i media turchi.

🚨🚨🚨 🟡🔴Karadağlı Koç Zvezdan Mitrovic ile yollarını ayırma kararı alan Galatasaray Ekmas’ın bu pozisyon için düşündüğü isimlerden biri İtalyan çalıştırıcı Gianmarco Pozzecco yer alıyor.@ajansspor pic.twitter.com/K2U71bMlis — Burak Alaca (@Burak_Alaca_) January 31, 2024

Prendiamo la voce per come l’hanno riportata ma sicuramente il Poz sarebbe un elettroshock, come ha dimostrato anche all’ASVEL. Al momento è solo una voce, nulla di più.

Sarebbe interessante vedere il parere di Carlos Arroyo, ex stella del Gala, che poche ore fa ha chiesto di puntare su un coach che è anche stato giocatore della formazione turca. Pozzecco non ha mai giocato al Galatasaray però c’è una grande tradizione di italiani a Istanbul, sponda Fenerbahce, quindi magari si potrebbe aggiungere anche il Poz a questa schiera di italiani in Turchia.

Stiamo a vedere se questo rumors si trasformerà in qualcosa di un po’ più concreto oppure rimarrà tale. Naturalmente noi saremo qui ad aggiornarvi sul futuro di Gianmarco Pozzecco, qualunque esso sia.

Leggi anche: Ettore Messina DURISSIMO dopo il KO col Panathinaikos: “IMBARAZZANTE la nostra mancanza di competitività”