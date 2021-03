De Raffaele: “Abbiamo giocato una grande partita contro una grande squadra. Daye? Scelta tecnica”

Coach Walter De Raffaele ha commentato così la sconfitta in volata contro la Virtus Segafredo Bologna.

“C’è molto rammarico per la sconfitta, la squadra ha giocato una grande partita contro una grande squadra. Abbiamo condotto e controllato, abbiamo avuto anche dei possessi decisivi per vincerla ma le cose non sono andate nel modo giusto. Doveva essere una risposta importante del gruppo: sacrificio e disponibilità che hanno dimostrato ancora una volta che la squadra va al di là del singolo giocatore. Abbiamo giocato una gara di grande: se avessimo vinto non avremmo rubato niente. È mancata anche un po’ di fortuna nelle ultime due situazioni offensive. Bologna ha vinto però con merito: è stata fredda, esperta e cinica nei momenti che contavano. Daye? Fuori per scelta tecnica, nessun infortunio.”

BasketUniverso nasce nel 2012 da un’idea di un gruppo di ragazzi con l’obiettivo di fornire ai lettori non solo news, ma anche approfondimenti e rubriche, più contenuti esclusivi.