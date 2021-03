Djordjevic: “Vinto con merito, da veri uomini. Tessitori grande gara.”

Dopo la vittoria combattuta contro l’Umana Reyer Venezia, ha parlato così coach Sasha Djordjevic

“Abbiamo giocato una partita tosta, fisica, da veri uomini. Per nostro merito abbiamo ottenuto questa vittoria. Le palle perse sono state 23, questo non mi è piaciuto, dobbiamo lavorarci. Vorrei poi rivedere alcuni episodi, ci potrebbe essere del materiale da mandare all’Associazione degli arbitri: dobbiamo tutti imparare da alcuni episodi, capirne il criterio. Per quanto riguarda la partita, in attacco abbiamo iniziato a fare bene all’inizio del terzo quarto, dopo aver cambiato alcune cose. Con due o tre canestri consecutivi abbiamo ripreso fiducia. Questa vittoria è partita dalla nostra difesa. Tessitori ha fatto una grande gara, altri sono stati a riposo, fra tre giorni si gioca di nuovo. Avevo un po’ timore per la nostra tenuta fisica dopo l’overtime di Lubiana, ma abbiamo tenuto bene e andiamo avanti, dopo una bella vittoria.”

