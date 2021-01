De’Aaron Fox ha raccontato la sua terribile esperienza nella “bolla” NBA

De’Aaron Fox, guardia dei Sacramento Kings, non vorrebbe mai più rivivere la sua esperienza nella “bolla” NBA al Walt Disney World di Orlando, in Florida. Fox ha dovuto rivivere l’intera esperienza quando si è unito agli ex giocatori NBA, Matt Barnes e Stephen Jackson, nel loro podcast All The Smoke.

Fox si è detto grato per l’iniziativa dell’NBA che ha permesso alla stagione di concludersi, nonostante la pandemia di COVID-19, ma non vuole rivivere un’altra esperienza in una “bolla”.

“Quell’esperienza è stata terribile. Non voglio più dover fare niente del genere”.

Fox ha giocato benissimo mentre era confinato all’interno della “bolla” NBA, tenendo una media di 26,2 punti, 2,5 rimbalzi, 7,3 assist e 1,7 palle rubate in sei partite giocate. I Kings, tuttavia, non sono riusciti ad assicurarsi un posto ai playoff e hanno dovuto lasciare la location in anticipo.

Classe 1996. Collaboratore per BasketUniverso dal 31 marzo 2014. Laureato in Scienze Umanistiche per la Comunicazione presso l’Università Statale di Milano. Innamorato dello sport e delle sue storie, con una predilezione per la pallacanestro e il calcio.